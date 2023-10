La Fiorentina rimonta il Ferencvaros, finisce 2-2 al Franchi

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina acciuffa nei minuti di recupero un insperato pareggio (2-2) dopo essere stata sotto di due gol e aver subito per quasi un’ora di gioco il Ferencvaros. Sono stati i cambi di Italiano a fare la differenza con Quarta e compagni prima storditi e poi risorti grazie agli innesti a gara in corso. Si mangiano le mani gli uomini di Dejan Stankovic incapaci di gestire un vantaggio che sembrava a un certo punto consistente e con l’inerzia della gara a proprio favore.

Il match si incanala sui binari favorevoli alla squadra ospite fin dal primo tempo, visto che i gigliati giocano con ritmi compassati e commettendo un alto numero di errori. Il centrocampo viola è quello che soffre più di tutti e non è un caso che al 25′ Varga approfitta di un cross da destra di Ben Rohmane, quest’ultimo capace di farsi beffe di Biraghi. I padroni di casa accusano il colpo, pochissimi sono i palloni che finiscono fra i piedi di Beltran con il solo Bonaventura che prova a dargli assistenza.

Dopo l’intervallo resta negli spogliatoi Biraghi ed entra Parisi, ma l’inizio ripresa è shock per la Fiorentina: prima un rigore assegnato per fallo di Ranieri su Varga poi revocato per fuorigioco nella fase iniziale dell’azione, quindi il raddoppio del Ferencvaros con un colpo di testa di Cissè su calcio d’angolo di Abu Fani. Sessanta secondi dopo Ben Romdhane centra anche un palo ma forse anche questa azione è viziata da offside. Poco prima dell’ora di gioco Italiano rivoluziona la sua squadra: fuori Mandragora, Maxime Lopez e Sottil e dentro Arthur, Kouame e Barak. Proprio quest’ultimo su calcio di punizione di Parisi al 65′ riporta in partita la Fiorentina: 1-2. Pochi istanti dopo l’ultimo cambio viola i gigliati trovano il 2-2 ma Nico Gonzalez mette dentro da posizione di fuorigioco. A trovare il pareggio finale è un altro subentrato, Ikonè su assist di Gonzalez, con quest’ultimo che al 95′ fallisce anche il clamoroso 3-2. In classifica viola a quota 2 punti, in testa con 4 Ferencvaros e Genk vittorioso per 2-0 sul campo del Cukaricki.

