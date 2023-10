Illeciti contro il Reddito di Cittadinanza, 43 indagati nel Salento

LECCE (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno scoperto 43 persone che avrebbero illegittimamente richiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza.

I percettori indebiti del sussidio sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce per utilizzo di ‘dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non verè e contestualmente sono stati segnalati alla Direzione Provinciale INPS per il recupero delle somme già erogate, che ammontano a circa 400.000 euro. I controlli hanno interessato tutto il territorio della Provincia salentina. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.

– foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).