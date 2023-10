Gruppi di preghiera di San Michele: Catania ospiterà il Congresso italiano organizzato da Salvo Valenti

Il Congresso italiano dei Gruppi di San Michele è promosso e organizzato da Salvatore Valenti

Si svolgerà a Catania, a data ancora da destinarsi ma presumibilmente a Novembre, il Congresso italiano dei Gruppi di San Michele promosso e organizzato da Salvatore Valenti. Il devoto palermitano dal 2015 sostiene di vedere in sogno San Michele Arcangelo e di essere stato incaricato di organizzare dei gruppi di preghiera in tutto il mondo. Una rete capillare che ad oggi conta oltre 400 gruppi sparsi in Italia, Francia e Polonia e che si riunisce in un’associazione legalmente riconosciuta.

Salvatore Valenti ha promosso questi incontri di preghiera in tutta l’Europa, sta organizzando il Congresso di Parigi e lo scorso 20 settembre ha partecipato con un gruppo di fedeli all’Udienza generale del Papa in Vaticano.

Il Congresso Nazionale sarà l’occasione per consolidare i Gruppi, presentare regole, nuovi programmi e organigrammi senza dimenticare le testimonianze delle guarigioni ottenute con l’acqua della edicola votiva di Petralia, Comune di nascita di Salvo Valenti e luogo simbolo di devozione per i fedeli.

Il palermitano ha già annunciato di voler far crescere i gruppi di preghiera anche oltre oceano e nel 2024 sono in programma congressi in America.

Questi Gruppi di solito si riuniscono ogni 29 del mese, eco della festa degli Arcangeli del 29 settembre, ma la mattina del 20 settembre 2023 (nella foto) 58 persone – tra cui due sacerdoti – appartenenti a 15 di questi Gruppi hanno pregato col Papa. Il gruppo è entrato dalla porta Angelica rievocando l’antica scritta “Chi vuole salvare il mondo segua noi (Angeli)”. Al termine dell’Udienza generale hanno ricevuto la benedizione Apostolica.