Droga: a Siracusa a processo due poliziotti

Iniziera’ il 21 novembre il processo, con il rito ordinario, a carico di due poliziotti in servizio alla questura di Siracusa, Rosario Salemi e Giuseppe Iacono, arrestati un anno fa per traffico di droga. E’ questa la decisione a cui e’ giunto il gup del Tribunale di Siracusa al termine dell’udienza preliminare, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm della Dda di Catania. Sotto processo altre 5 persone, tra cui il collaboratore di giustizia, Francesco Capodieci, principale accusatore dei due poliziotti che hanno sempre negato le accuse. Stando alle tesi dei magistrati, Salemi e Iacono, per circa 10 anni avrebbero commerciato droga, anzi, nelle indagini sarebbe emerso che avrebbero venduto partite di stupefacenti che erano state sequestrate a seguito di varie operazioni delle forze dell’ordine contro lo spaccio. Nell’inchiesta della Dda di Catania e’ indicato che i due poliziotti, avendo avuto informazioni sulla decisione di Capodieci di pentirsi, avrebbero avuto timore che saltassero fuori i loro nomi e cosi’, attraverso la famiglia dell’ex boss del Bronx avrebbero provato a convincerlo ad affidarsi a loro per la gestione della sua collaborazione con la giustizia.