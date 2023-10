Dalla Delegazione ACI Sport Sicilia congratulazioni ai piloti Siciliani che hanno vinto il Trofeo Italiano Velocità Montagna. C’è anche il nisseno Marco Nicoletti

Il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo ha seguito la 50^ Cronoscalata la Castellana di Orvieto ed ha immediatamente inviato le congratulazioni a nome personale e dell’intera Delegazione a Franco Caruso.

Il tenace ed esperto pilota ragusano che al volante della Nova Proto NP 01-2 ha vinto la classifica della Finale Nazionale di Trofeo Italiano Velocità Montagna.

Caruso è arrivato in finale da vincitore del TIVM sud e con punti utili all’accesso alla finale umbra per la zona nord. Una gara tutta in attacco come è abituato a fare ed una guida tenace e proficua, hanno reso possibile il prestigioso risultato, che ha portato Franco Caruso ad alzare il doppio trofeo della serie cadetta.

I complimenti sono arrivati per tutti i protagonisti dell’isola che hanno preso parte alla finale umbra di TIVM all’ombra del Duomo più famoso. Luigi Fazzino su Osella PA 2000 turbo, ha lottato per il podio fino al traguardo con la consueta tenacia e bravura. In top ten con il 6° posto anche Samuele Cassibba che ha particolarmente brillato in gara 1 sulla Nova Proto NP Sinergy. Il giarrese Orazio Maccarrone ha portato sull’isola il successo in categoria TM-SS al volante della Gloria CP-7, come l’altro etneo Pietro Ragusa ha sbaragliato tutti in classe E1 1600 turbo sulla Renault 5 GT e sempre a Catania è arrivato il primato di classe E1 1600 grazie ad una superlativa prestazione di Rosario Alessi su Peugeot 106. Il giovanissimo nisseno Marco Nicoletti ha dato ulteriore conferma del promettente talento con il dominio in classe N-S 1600 sulla Peugeot 106 con cui si è più volte distinto.

-“Ad Orvieto abbiamo assistito ad una gara avvincente che ha esaltato la prestazione del bravo Caruso e degli altri siciliani, che come sempre sono un vanto per la nostra Delegazione – afferma Daniele Settimo – il pilota ragusano ha regalato alla nostra regione anche il successo nella finale Nazionale della serie cadetta ACI Sport. Franco sa far valere la sua esperienza ed il suo entusiasmo sono immutati negli anni, come la sua bravura, grazie al quale anche il TIVM è siciliano. Complimenti agli altri protagonisti di una serie combattuta e di un confronto difficile con l’accreditata concorrenza della zona nord”-.