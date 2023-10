Caltanissetta. Torna il progetto Donna in Sicurezza con il corso speciale di autodifesa donne tenuto dal maestro Alfonso Torregrossa

CALTANISSETTA. Ritorna nuovamente a grande richiesta in tutta Italia il Progetto donna in Sicurezza (corso speciale di autodifesa donne )

Il corso di difesa personale, si rivolge esclusivamente alle donne, comprese le ragazze dai 16 anni in su. Il progetto, nato oltre un decennio fa, prevede lezioni di difesa personale, a cadenza settimanale, che avranno luogo a Caltanissetta, dal prossimo mercoledì 25 ottobre fino al 22 dicembre .

A tenere il corso nella Città di Caltanissetta , sarà l’ideatore del progetto , il Maestro Alfonso Torregrossa che metterà a disposizione la sua esperienza in ambito di Protezione Ravvicinata e Sicurezza con metodologie di auto-protezione e prevenzione delle aggressioni.

L’obiettivo di questo corso è permettere al partecipante di acquisire i fondamenti su:

· prevenzione del rischio ‘’aggressione fisica personale’’;

· gestione emotiva correlata all’evento;

· metodologie di difesa mediante l’utilizzo di oggetti alla portata dell’aggredito;

· concetti base del metodo di analisi preventiva della situazione, valutazione del rischio e del processo decisionale nell’effettuare una scelta;

· metodologie e tecniche, loro applicazioni, funzionali a difendersi qualora si verifichino aggressioni in ogni contesto privato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sul luogo di lavoro.

Durante le lezioni di difesa personale verranno affrontate, inoltre, alcune importanti tematiche legate alle normative inerenti la legittima difesa, all’atteggiamento psicologico da tenere in caso di aggressione e alla prevenzione degli atti di violenza.

PROGRAMMA

· Differenze tra corso e formazione anti aggressione, tra istinto e controllo per saper analizzare e riconoscere le “trappole” e le aree di rischio per poter comprendere le differenze tra rischio e pericolo.

· Metodologie di valutazione che si rendono necessarie per comprendere a fondo e gestire nel miglior modo possibile una situazione critica in base al contesto di riferimento.

· Competenze legate agli aspetti psicologici e fisiologici che si innescano a seguito di aggressione, al riconoscimento e alla gestione della rabbia e della paura nelle loro varie forme (es. panico e paura), alla valutazione delle principali aree e tipologie di aggressione, allo scopo di individuare e valutare preventivamente i segnali di pericolo.

· Le 4 macro categorie degli aggressori e le opzioni per la vittima durante l’aggressione.

· Competenze e capacità utili all’utilizzo degli strumenti per la difesa personale (sia improvvisati che specifici per la difesa).

· Competenze e potenzialità in merito all’utilizzo dello Spray C. e normativa di riferimento.

· Le principali tecniche di difesa: la distanza di sicurezza, creare la via di fuga, utilizzo di strumenti improvvisati come armi per la difesa, la reattività al pericolo, la conoscenza e consapevolezza dell’ indice d’azione, prepararsi alla visione a tunnel e alla sordità / alterazione di suoni e rumori dovuta al forte momento di stress.

In merito all’iniziativa il Maestro Torregrossa, dichiara: «Una donna deve poter percorrere strade a piedi senza alcuna paura di incontrare qualcuno che possa ledere la sua libertà. Un Vero Corso di difesa personale è solo un piccolo strumento per rafforzare l’autonomia femminile e permette di garantire la stessa dignità tra uomo e donna. È una possibilità per iniziare a rimuovere ostacoli che impediscono le pari opportunità».

Asd SAMURAI DOJO , Via Renato Guttuso, 23

info line 3803101373

Lun – mer (donne dai 25 anni in su ) ore 19.30 / 20.30

mar giov ragazze dai 16/18 ore 19.30 / 20.30

· mart – giov ore 10.00 /11.00 – 19.30/20.30