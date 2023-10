Caltanissetta promuove la “Banca del latte umano”: gestione, distribuzione e benefici

Grande partecipazione a Caltanissetta al seminario intitolato “Gestione, utilizzo e distribuzione del latte materno umano: il ruolo della banca del latte umano donato” svolto nella Sala Conferenze della Banca Sicana Credito Cooperativo. Hanno hanno preso parte all’evento il personale del Dipartimento Materno Infantile, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

Inquadrato nel progetto “PSN 2018 Banca del Latte Umano Donato BLUD”, il seminario ha messo in luce l’importanza del latte umano donato e si propone quale importante occasione per offrire aggiornamenti e approfondimenti sulla tematica, mirando a formare il personale sanitario coinvolto.

Durante l’evento, sono stati affrontati diversi temi tra cui il sistema di regionalizzazione delle BLUD, i criteri per l’inclusione ed esclusione delle donatrici, il protocollo HACCP e le norme igieniche, nonché la gestione e il percorso del latte all’interno della Banca del Latte Umano Donato.

Un incontro al quale hanno contribuito il Prof. Alessandro Arco, referente e responsabile della Banca del Latte Umano Donato presso AOU “G. Martino” di Messina, la Dott.ssa Antonella Palmara e la Dott.ssa Sabrina Assenzio.

“L’obiettivo di questo evento formativo – come sottolineato dal Commissario Straordinario Dott. Ing. Alessandro Caltagirone – è informare il nostro personale sanitario sui molteplici benefici del latte umano inteso sia come allattamento materno, sia anche come donazione del latte, a vantaggio di tutti neonati. Il latte materno rappresenta primo passo nella promozione della salute a livello individuale e collettivo, svolgendo un ruolo fondamentale nella prevenzione di malattie degenerative in età adulta. L’Azienda mira a sensibilizzare sull’importanza dell’allattamento al seno e sulla creazione della Banca del Latte Umano Donato. Quest’ultima, attraverso la selezione, raccolta, conservazione e distribuzione del latte donato, offre un servizio di grande importanza per specifiche necessità mediche. L’istituzione imminente di questo servizio – conclude il Commissario – rappresenta un significativo progresso per l’Azienda, atteso a favore della comunità e quale obiettivo prioritario per la salute pubblica”.