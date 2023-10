Caltanissetta, “Notte di Notte”: sabato Rotary e Rotaract uniti per una raccolta fondi

Un microscopio speciale per bambini speciali. Questa iniziativa benefica di raccolta fondi è dei Rotary Clubs Caltanissetta, Mussomeli Valle del Platani e San Cataldo, dei Rotaract e degli Interact Clubs Caltanissetta e Mussomeli Valle del Platani che hanno organizzato per sabato 4 Novembre presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, alle ore 20:30, lo spettacolo musicale di beneficenza “Notte di Notte”, affidando l’impegno alla bella voce del tenore Fabrizio Voghera (protagonista del famosissimo musical “Il Gobbo di Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante) ed a Valentina Camilleri, splendida appassionata interprete femminile che tante volte si è graziosamente prestata ad iniziative benefiche, anche se, nella vita di tutti i giorni, opera come chirurgo plastico al Nord Italia ed all’estero.

L’obiettivo è riuscire ad acquistare i microscopi per la diagnostica, di cui sono purtroppo sforniti gli unici due centri oncoematologici pediatrici siciliani di Palermo e Catania. Infatti, ancora oggi, per alcuni tipi di diagnostica, che riguarda casi di bambini siciliani, occorre rivolgersi all’ospedale Gaslini di Genova.

Ed ecco, allora, che il Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, Goffredo Vaccaro, ha lanciato l’iniziativa di una corposa raccolta fondi in tutto il Distretto, per raccogliere la somma necessaria a dotare i due centri oncoematologici siciliani dei preziosi strumenti.

Tutti i Rotary Clubs del Distretto 2110 Sicilia Malta si sono quindi attivati portando avanti varie iniziative di raccolta fondi e mettendo in atto quella che è una caratteristica fondamentale dei Rotary Clubs nel mondo: servire le esigenze delle Comunità, attraverso una rete di piccole utili azioni che proprio perché portate avanti in rete, riescono sempre, quasi miracolosamente, a raggiungere ambiziosi obiettivi.