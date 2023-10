Caltanissetta, grande partecipazione al convegno Legambiente sulle sfide climatiche ed energetiche

Si è svolto alla Galleria Civica di Palazzo Moncada a Caltanissetta il Convegno organizzato da Legambiente Caltanissetta dal titolo “Sfide locali per contrastare la crisi climatica ed energetica”.

Ha introdotto la tavola rotonda, moderata dal presidente di Legambiente Caltanissetta Ivo Cigna, il responsabile giovani Legambiente Sicilia Marco Lunetta.

Hanno partecipato al tavolo la direttrice di Legambiente Sicilia Vanessa Rosano, il presidente di Slow Food Sicilia Fabio Di Francesco, il dirigente dell’azienda foreste del servizio 10 -ufficio servizio per il territorio Caltanissetta Antonio Valenti, la segretaria generale confederale CGIL Caltanissetta Rosanna Moncada, il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, il commissario straordinario ASP di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, il direttore tecnico della Caltaqua Massimo Chiarelli, il direttore dell’Ufficio Cultura e Comunicazione sociale Diocesi di Caltanissetta Alessandro Rovello, il dirigente scolastico all’istituto d’istruzione superiore “Alessandro Volta” di Caltanissetta Vito Parisi.

“L’incontro ha dato vita a riflessioni stimolanti riguardo al modo in cui la nostra comunità sta affrontando questa sfida globale, mettendo in luce le iniziative e le strategie messe in atto per mitigare gli impatti negativi sul clima e l’approvvigionamento energetico – ha commentato il Commissario Straordinario Dott. Ing. Alessandro Caltagirone anche in qualità di Vicepresidente FIASO e delegato per il tema green, per la sostenibilità e l’ambiente -. Abbiamo fornito un quadro generale sulla situazione delle aziende sanitarie a livello nazionale e presentato alcune azioni adottate da aziende sanitarie sul territorio nazionale, nonché le azioni intraprese dall’ASP di Caltanissetta, che ha investito nel 2023 circa 5,5 milioni di euro per progetti volti a pontenziare l’efficienza energetica come la creazione di impianti di cogenerazione, l’installazione di caldaie e sistemi di ultima generazione, l’implementazione di pannelli fotovoltaici nonché l’adozione di misure di sostenibilità, anche nel settore alimentare, attraverso la promozione di filiere a chilometro zero”. Il Commissario ha sottolineato l’importanza di creare una sinergia armoniosa tra queste iniziative e le pratiche adottate dai singoli dipendenti, con l’obiettivo comune di ridurre gli effetti negativi sul clima.

L’evento si è concluso con l’impegno a proseguire con azioni concrete perchè affrontare la crisi climatica ed energetica è un dovere condiviso.