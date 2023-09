Talento del calcio muore a 12 anni per arresto cardiaco

Morire a 12 anni per un attacco cardiaco. E’ successo ad un ragazzino che, per altro, praticava sport. Chrys, giovanissimo calciatore del Mondeville, club di Regular 2 francese, è morto improvvisamente a casa sua, dopo aver rinunciato agli allenamenti perché non si sentiva bene. Il ragazzo è morto improvvisamente nella casa della sua famiglia a Mondeville, in Francia, vicino a Caen.

Chrys, secondo quanto riferisce Fanpage.it, militava tra le giovanili del Mondeville ed è morto a seguito di un arresto cardiaco. Accompagnato dal genitore di un compagno di squadra nella propria abitazione, è stato colto dal malore fatale subito dopo.

Il Mondeville, per onorarne la memoria, ha scelto di giocare. Gli amici sono entrati sul terreno di gioco con una maglietta commemorativa bianca con la sola scritta “Rip Chrys”. Poi un minuto di silenzio commosso. (fonte e foto Fanpage.it).