Sul cambio casacca di Martina Selvaggio l’on. Michele Mancuso (FI): “Alla Signorina è mancata lealtà e chiarezza nei confronti della Città di Mazzarino”

Alla luce delle recenti dichiarazioni apparse sugli organi di stampa relativamente al cambio di casacca dell’Assessore comunale di Mazzarino Martina Selvaggio, vice-coordinatrice provinciale Giovani di Forza Italia, che, avendo deciso in tutta solitudine di defilarsi dal gruppo politico che l’ha da sempre sostenuta e fatta crescere tradendone la fiducia accordatole, ha destato grande scalpore tra i cittadini di Mazzarino per il suo ruolo fin qui rivestito, è intervenuto l’on.le Michele Mancuso, Commissario di Forza Italia in Provincia di Caltanissetta.

“A Martina Selvaggio con la disinvolta e camaleontica decisione di abbandonare FI – ha dichiarato l’on.le Mancuso – è mancata lealtà e chiarezza nei confronti della Città di Mazzarino, del partito di FI e di quanti, credendo in lei, l’hanno sempre sorretta e guidata; perdendo di fatto credibilità, avendo tradito il compito affidatole dai cittadini e da quanti in FI l’hanno votata.

La coerenza in politica diventa sempre più merce rara, mentre, fortunatamente, per quanti come noi e la maggioranza degli elettori conta ancora più delle promesse.

La politica è un mezzo non un fine e il trasformismo di alcuni politicanti comincia ad essere preoccupante e dare molto fastidio ai cittadini. A tutto c’è un limite! Un confine invalicabile – ha dichiarato l’on.le Mancuso – che non si può superare come se nulla fosse, perché altrimenti verrebbe cancellata definitivamente la dimensione etica della politica a cui noi ancora crediamo.

Dei voltagabbana ormai i cittadini sono stufi e, nel caso specifico, anche di cattivo gusto e di cattivo esempio per quei giovani che, come lei, si accingono ad affacciarsi nel difficile mondo della politica; di certo il salto della quaglia perpetrato dalla consigliera Selvaggio non può minimamente scalfire la compattezza del gruppo di FI a Mazzarino.

L’impegno assunto dalla neofita come consigliere comunale, assessore, vice-coordinatrice provinciale Giovani di FI e componente del direttivo regionale Giovani di FI andava rispettato fino in fondo e non cambiando casacca per convenienza; questo è un concetto che certamente, la signorina Martina Selvaggio, deve ancora ulteriormente approfondire. Se riteneva di usare FI per meri scopi personali sappia che si è sbagliata di grosso perché la sua fuoriuscita sarà immediatamente risolta confrontandoci con il Sindaco Marino – che ringraziamo per aver tenuto la barra dritta su questa infelice vicenda – assieme ai consiglieri di FI e tutto il gruppo degli amici di Mazzarino.

Per rimanere coerenti con le promesse fatte ai cittadini in campagna elettorale – ha concluso l’on.le Mancuso – assicuro che a breve verrà designato un assessore di spessore e profondo conoscitore di quel territorio, che potrà spendersi con competenza e passione, orgoglioso di appartenere al partito di FI che mi onoro di rappresentare in Provincia di Caltanissetta.”