Evento di lancio della nuova Renault Clio e-tech full hybrid: da RN MOTORS ad Agrigento venerdì 29 Settembre

Da cinque generazioni, Clio stabilisce gli standard nel suo segmento. 5 volte auto straniera più venduta a privati in Italia e non ha mai smesso di reinventarsi. Nuova Clio è stata ulteriormente ottimizzata per rispondere ai desideri e alle esigenze dei clienti.

L’evento di lancio ufficiale della Nuova Renault Clio è fissato per il 29/09/2023 presso la concessionaria Renault RN MOTORS di Agrigento, presso la sede in Via Unità D’Italia, a partire dalle ore 19,00.

Nuova Clio ha un nuovo frontale attrattivo e dinamico, un logo distintivo Nouvel’R in cromo satinato spazzolato, la firma luminosa completamente rivisitata e linee più tese, precise ed efficienti. Tutto questo le conferisce un look più sportivo e una personalità più spiccata, rendendola uno status symbol che trasmette più emozioni. Anche la tecnologia di Nuova Clio è stata aggiornata: ora tutte le versioni sono dotate di driver display digitale. L’esperienza di vita a bordo è stata migliorata con un abitacolo più accogliente e confortevole. Basta aprire la porta per notare i materiali di ottima qualità e anche eco-sostenibili.

La gamma semplificata di Nuova Clio comprende tre allestimenti: evolution, techno ed esprit Alpine.

La gamma di motorizzazioni offre la più ampia scelta della categoria, per cui ogni cliente potrà trovare la configurazione più adatta alle proprie abitudini di guida: ibrida, bi-fuel (benzina e Gpl), benzina o diesel.

Una delle principali caratteristiche di Nuova Clio è il motore E-Tech full hybrid 145 cv: piacevole da guidare, offre ottime prestazioni ed efficienza (4,2 litri / 100 km e 95 grammi di CO 2 al km in ciclo WLTP combinato).

L’allestimento entry-level evolution presente un contenuto prodotto decisamente superiore rispetto al corrispondente allestimento della ph1, equilibre. Infatti, aggiunge tra gli equipaggiamenti di serie i fari performance LED+ dotati di cinque moduli di fasci luminosi high-tech caratterizzati dalla nuova firma luminosa a forma di mezza losanga, il driver display 7” su tutte le motorizzazioni, gli alzacristalli elettrici posteriori, i retrovisori richiudibili elettricamente e i sensori di parcheggio posteriori.

L’allestimento techno presenta una gamma completa di equipaggiamenti in termini di comfort e tecnologia come l’easy access system, il clima automatico e la parking camera.

I sedili, i pannelli delle porte e il cruscotto sono rivestiti al 60% da tessuto Modal in cellulosa di origine biologica, noto per la straordinaria morbidezza. La base della calandra presenta ora una lama aerodinamica in tinta carrozzeria, mentre il paraurti posteriore è nero lucido. Questo allestimento è dotato di cerchi in lega da 16” diamantati black Boavista.

L’allestimento esprit Alpine, con il suo carattere sportivo ed elegante, coniuga perfettamente i tratti distintivi della Marca Alpine con il nuovo linguaggio stilistico di Renault per portare Nuova Clio a nuovi livelli di intensità. La lama aerodinamica e la base del paraurti posteriore sono Grigio Scisto satinato. I sedili dell’allestimento esprit Alpine sono fatti di materiali sostenibili: 72% in PET riciclato (polietilene) per la seduta e lo schienale e 13% in tessuto riciclato spalmato granulare per i lati. Questo allestimento è dotato di cerchi in lega da 17” specifici diamantati black La Fleche. Non solo design, la versione esprit Alpine presenta tra gli equipaggiamenti di serie il massimo degli ADAS in termini di assistenza alla guida (Active Driver Assist) e il top di gamma per il sistema di infotainment (easy link da 9,3” con navigazione e driver display 10”).