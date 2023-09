Diocesi di Caltanissetta celebra e festeggia i 20 anni di guida pastorale di S.E. Vescovo Mons. Mario Russotto

Era il 2 Agosto 1993 quando Papa Giovanni Paolo II ha affidato la Diocesi di Caltanissetta e la Collegiata di Calascibetta alla guida pastorale di S.E. Monsignor Mario Russotto.

Dal 27 settembre 2003, giorno in cui il cardinale Salvatore De Giorgi lo ha consacrato Vescovo, S.E. Mons. Mario Russotto ha assunto con responsabilità, obbedienza e spirito di servizio il suo mandato, spendendosi sempre per le esigenze dei fedeli, ascoltando le loro necessità e manifestando i bisogni di un territorio troppo spesso martoriato. Non ha mai indugiato nel far sentire pubblicamente la sua voce o qualche “rimprovero” legato a un troppo debole attivismo delle istituzioni, sia dal pulpito di una chiesa durante le omelie sia attraverso la stampa e gli incontri pubblici.

Un pastore che ha sempre guardato con affetto i bambini considerati luce e futuro del mondo, i malati nel cuore e nel corpo, i suoi presbiteri e le varie congregazioni laiche della città.

Sono stati 20 anni di zelante servizio episcopale, quelli celebrati ieri nella cattedrale di Caltanissetta Santa Maria La Nova durante l’ordinazione sacerdotale dei tre diaconi Antonio Caputo, Andrea Criscuoli, Arcangelo Lo Cascio e dei due presbiteri di Gaetano Sfragara e Michele Taibi.

Una missione che Mons. Mario Russotto ha saputo svolgere anche sfruttando le moderne tecnologie per consentire di arrivare a tutti i cittadini, compresi quelli che, per vari motivi o per scelta, non incontrava dentro una chiesa. Un intuito che ha permesso, durante i lunghi mesi di pandemia, di poter restare in contatto con tutti i fedeli mantenendo una distanza fisica ma non spirituale.

Un tempo che il Vescovo ha invitato a vivere “Nel silenzio…dell’Amore più grande” per consentire all’individuo di sfruttare al meglio l’isolamento dal “mondo esterno” per convertirlo in uno spazio interiore di meditazione e di approfondimento che desse vita a una spiritualità più autentica.

Tanti sono stati i compiti a lui affidati negli anni, servizi che ha svolto con responsabilità dopo aver concluo la sua formazione teologica prima nel Seminario diocesano di Ragusa – diocesi nella quale è nato nel 1957 -, e dopo presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma dove a conseguito la Licenza in Sacra Scrittura.

Il 29 giugno 1981 il Vescovo Angelo Rizzo lo ha ordinato presbitero.

Dal 1981 al 1987 è stato Vicario cooperatore presso la Chiesa Madre di Comiso, Direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile, Vice-assistente diocesano di Azione Cattolica per il settore giovani e Direttore dell’Ufficio diocesano per le vocazioni.

Dal 1987 al 1991 è stato Assistente diocesano della FUCI, Vicario episcopale per la Vita consacrata, Vice-rettore ed economo del Seminario diocesano, membro del Consiglio presbiterale e Assistente dei “Ministri istituiti lettori”.

Dal 1986 al 1995 è stato Docente di Lingue bibliche e Sacra Scrittura all’Istituto Teologico diocesano e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di Ragusa.

Dal 1991 al 1998 è stato Assistente ecclesiastico centrale della FUCI.

Dal 1999 al 2003 è stato Direttore del Centro regionale “Madre del Buon Pastore” per la formazione permanente del clero di Sicilia e Docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo. Nel 2001 è stato nominato Segretario aggiunto della Conferenza Episcopale Siciliana e Direttore della Segreteria pastorale regionale. Padre spirituale delle Suore dell’Ordine del Santissimo Salvatore di S. Brigida dal 1985.

E’ stato membro della Commissione Episcopale della CEI per la famiglia e i giovani, assistente spirituale dell’Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida. Giornalista pubblicista, ha scritto numerosi articoli di carattere teologico e pastorale su diverse riviste italiane. È autore di molte pubblicazioni, sempre di carattere biblico, con diverse Case Editrici. Attualmente è delegato regionale per la Vita Consacrata USMI, CISM, GIS.

Così come è stato ricordato nei messaggi augurali trasmessi dai tre Pastori ordinati Vescovo durante questi venti anni, S.E. Mons. Francesco Lo Manto Arcivescovo di Siracusa, S.E. Mons. Giuseppe La Placa Vescovo di Ragusa e S.E. Mons. Salvatore Rumeo Vescovo di Noto, ciò che resta nel cuore di chi lo ha conosciuto, è la consapevolezza di aver incontrato una persona dalla ricchezza interiore e umana eccezionale, un vero “dono di Dio”.