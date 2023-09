Caltanissetta, martedì si inseriranno i componenti delle 15 consulte comunali

È fissato per martedì 26 settembre, alle ore 10:30, al centro culturale polifunzionale “Michele Abbate”, in via S. Averna a Caltanissetta, l’insediamento dei soggetti (associazioni e privati cittadini) che, entro i termini prestabiliti, hanno presentato regolare domanda per fare parte delle Consulte comunali del Comune di Caltanissetta.

All’incontro, presieduto dal segretario generale Gaetano Ferlisi, dal sindaco Roberto Gambino, dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Magrì e dall’assessore con delega alla Partecipazione Ettore Garozzo, sono stati convocati formalmente i 116 soggetti che hanno richiesto di entrare in una delle 15 Consulte tematiche. L’ingresso è aperto a chiunque voglia assistere all’insediamento dei soggetti titolati.

Le Consulte comunali, regolamentate con le Delibere del Consiglio comunale n. 19 dello 08.07.2020, sulla Partecipazione, e n. 14 dello 09.03.2023 sul Turismo, sono: Viabilità e Trasporti; Sviluppo economico e occupazione; Ambiente e Territorio; Cultura; Volontariato, terza età, problemi sociali; Sport e tempo libero; Scuola ed educazione; Giovani; Femminile; Pari opportunità e inclusione; Disabilità; Salute; Cultura della convivenza, della tutela e promozione dei diritti umani, della integrazione sociale e comunitaria; Tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali; Turismo.