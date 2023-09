Caltanissetta, Falcone (VI comm. sanità): “Traguardo importante l’apertura dell’UOC di Gastroenterologia”

È stata inaugurata la nuova UOC di Gastroenterologia presso il Presidio Ospedaliero S’Elia di Caltanissetta.

“Da tempo si attendeva questa apertura – commenta – Matilde Falcone Presidente VI Commissione Sanità -. Come commissione consiliare abbiamo da sempre monitorato e seguito la predisposizione del reparto attraverso varie audizioni sia con il Commissario Dott. Caltagirone e il Direttore Sanitario Dott. Luciano Fiorella che col dottore Cammilleri direttore dell’UOC che si ringrazia per l’impegno, unitamente ai suoi valenti Dirigenti medici e al personale tutto del reparto . L’ultima audizione con il dottore Trobia in merito a questo argomento, risale proprio a giorno 15 settembre dove si è discusso della funzionalità dell’unità operativa”.

A questo ultimo incontro, erano presenti il Presidente Falcone e i Consiglieri Mule’ , Bruzzaniti, Visconti, Caruso, Schirmenti, Faraci, Mazza, Di Dio .

Durante l’audizione il Direttore di Presidio Dott. Trobia ha dichiarato che il nuovo reparto consta di tre sale endoscopiche e di una sala che sarà utilizzata per l’esame RCP finalizzato ad interventi alla colecisti, una tecnica che fino ad ora non è mai stata praticata nel nostro Ospedale .

“Esprimiamo dunque soddisfazione per il raggiungimento di tale importante traguardo, nella considerazione che sia fondamentale che L’Unità di gastroenterologia insista nel Presidio Ospedaliero Cittadino , dove è attiva l’ unità di anestesia e rianimazione. Infine il nostro presidio è stato dotato con la gastroenterologia, di una unità operativa, che è di fondamentale importanza per il DEA di II livello. Ci auguriamo quindi, che si possa proseguire nella già intrapresa opera di ristrutturazione e potenziamento del nostro Ospedale Nisseno , nella considerazione che tutti i cittadini hanno bisogno di cure e assistenza e nella consapevolezza che il nostro Ospedale sia un patrimonio da tutelare.

La VI commissione consiliare continuerà a vigilare e confrontarsi con i vertici dell’Asp e con i Dirigenti delle Unità Operative del S’Elia , poiché in politica il confronto e la collaborazione sono fondamentali per la realizzazione del bene comune e per un migliore esercizio del diritto alla salute”