Caltanissetta, accesso al credito: accordo tra Ascom Sicilia e Confidi Imprese per l’Italia

L’accesso al credito è spesso un ostacolo per le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, nella realizzazione dei loro progetti di crescita e nella gestione della loro stabilità finanziaria.

“Per questo l’accordo tra Ascom Sicilia e Confidi Imprese per l’Italia – dichiara il presidente di Ascom Sicilia, Francesco Trainito – rappresenta un importante passo avanti nella promozione dello sviluppo economico e dell’impresa in Sicilia. Questo accordo è stato concepito con l’obiettivo principale di agevolare l’accesso al credito per le imprese che fanno parte dell’associazione Ascom Sicilia, offrendo loro un ventaglio di opportunità e servizi che possono risultare fondamentali per la loro crescita e la loro stabilità.

La scelta di Confidi Imprese per l’Italia come partner è stata motivata dalla sua lunga esperienza nel campo delle garanzie finanziarie. Questa esperienza rappresenta un indicatore di fiducia nella capacità di Confidi Imprese per l’Italia di fornire servizi di alta qualità. La garanzia finanziaria offerta da Confidi è fondamentale per ridurre il rischio per le banche e consentire loro di erogare credito a condizioni più favorevoli, il che può essere fondamentale per le imprese in cerca di finanziamenti

Inoltre, l’offerta di assistenza nella preparazione delle pratiche di credito e la consulenza finanziaria, fornite da Confidi Imprese per l’Italia, rappresentano un importante aiuto per le aziende associate ad Ascom Sicilia.”

Questi servizi aiutano le imprese a presentare richieste di credito ben documentate e a gestire in modo efficiente le loro esigenze finanziarie, contribuendo così a garantire il successo delle loro iniziative imprenditoriali.

In definitiva, questa partnership rappresenta una solida garanzia per i soci di Ascom Sicilia, offrendo loro un sostegno concreto nell’accesso al credito.

Lo sportello che erogherà i servizi è presso la sede Ascom Sicilia di Caltanissetta in Via L. Da Vinci 15, tel. 0934 1995095 – 351 9549993 e-mail caltanissetta@ascomsicilia.it