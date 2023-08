Rassegna stampa. L’indiscrezione di Fiaccabrino, “Noi Moderati” viaggia verso la Giunta Gambino con due assessori

Non uno soltanto, bensì due sono gli assessorati che il gruppo “Noi Moderati” – di cui a Caltanissetta fanno parte Massimo Dell’Utri, Antonio Favata e Alfredo Fiaccabrino – potrebbe andare a chiedere tra non molto al sindaco Roberto Gambino in caso di un ormai prossimo riassetto dell’esecutivo municipale.

Una ipotesi confermata dall’ex consigliere Alfredo Fiaccabrino che ieri ha ricordato l’intesa raggiunta con il sindaco Gambino, eletto con il Movimento 5 Stelle e che adesso sembrerebbe intenzionato a spostarsi verso il centrodestra.

“A noi è stata data questa disponibilità – racconta Fiaccabrino – ma è chiaro che dobbiamo ancora fare delle valutazioni. Bisogna capire chi vuole realmente dialogare con noi, e tra questi sembra ormai esserci anche l’attuale sindaco. L’accordo l’abbiamo già fatto ufficialmente, di certo non è stato una discussione sottobanco. Noi siamo una realtà politica piccola, ma sostanzialmente possiamo dare una mano per quel che riguarda una seria progettualità futura.



“Chiaramente tutto ciò – aggiunge Alfredo Fiaccabrino – si dovrà sviluppare, o in un senso o in un altro. Già in città c’è chi comincia a muoversi per predisporre le liste. Per noi l’intesa con il sindaco ha un valore prospettico e non soltanto immediato: per essere più chiari a noi non interessa chi va a fare l’assessore adesso, ma soprattutto come in futuro dovrà essere amministrata la città. Chi entrerebbe in Giunta? Di nomi non ne sono stati fatti, certo le persone con più esperienza amministrativa in questo contesto siamo Favata ed io, ma in ogni caso di questo se ne può pure parlare. I contatti ci sono stati e siamo in attesa di capire se da parte delle forze politiche locali del Centrodestra c’è vera volontà politica di lavorare, dopo di che faremo le nostre valutazioni”.

Il sindaco Roberto Gambino preferisce glissare: 《In queste ultime settimane sino ad ora – ha detto – siamo stati quasi tutti in ferie, per cui non ci sono stati ulteriori approfondimenti.Dopo le dimissioni dell’ex assessore Marcella Natale io ho tenuto le sue deleghe e in questo momento preferisco occuparmene personalmente.”Noi Moderati” vorrebbero due di assessori? Non so dire, non ci sono stati passaggi di questo genere: certo il dialogo è partito》.



In questo modo il sindaco,che quattro anni fa ha tenuto per sé le deleghe ai Rapporti istituzionali e con il Consiglio comunale, Urbanistica e Agenda Urbana, da qualche settimana si occupa anche di Cultura, Teatro,Scuola e Pari Opportunità. Della Giunta municipale fanno pure parte la vicesindaco Grazia Giammusso che ha le deleghe riguardanti Attività produttive, Università e Turismo; gli assessori sono Giuseppe La Mensa(Transizione digitale, Fondi Ue, Urp,Affari demografici e Tributi); Concetta Andaloro (Politiche sociali, Terzo settore e abitative, viabilità e decoro urbano, Servizi cimiteriali, Patrimonio e Randagismo); Marcello Frangiamone (Transizione energetica, Lavori Pubblici, Edilizia, Protezione civile, Igiene urbana e Valorizzazione siti minerari); Fabio Caracausi(Sport, Eventi e Fiere e Politiche giovanili); Francesco Nicoletti (Crescita Territoriale); Ettore Maria Garozzo(Transizione ecologica, Mobilità, toponomastica, Partecipazione, Centro storico e Quartieri); Ivan Giuseppe Rando (Bilancio, Partecipate, Risorse umane, Polizia Municipale e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stando cosi cose al momento e se il gruppo di”Noi Moderati”entrerà in Giunta ed otterrà dal sindaco Gambino due assessorati, uno dei componenti designati potrebbe andare ad occuparsi delle deleghe lasciate “libere” dalle dimissioni di Marcella Natale; discorso diverso (e non certo facile) invece dovrà essere fatto per l’altro assessore esponente dell’area del Centrodestra il quale entrerebbe nell’esecutivo municipale andando a sostituire conseguentemente uno dei componenti della Giunta attuale. E questa per Gambino potrebbe essere un problema non molto facile da risolvere.