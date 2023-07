Sicilia, “No al ponte sullo stretto”. Goletta Verde oggi presenta “Il grande bluff”

Goletta Verde a Messina per presentare il dossier "Il Grande Bluff" e presentare la verità sul "ponte sullo stretto"

Goletta Verde fa tappa a Messina per ribadire, ancora una volta, un deciso NO AL PONTE, considerato un’opera non necessaria e dannosa per l’ecosistema marino oltre che un dispendio inutile di soldi pubblici.

L’imbarcazione di Legambiente sosterà nel tratto di costa tra Sicilia e Calabria manifestando il suo dissenso ad un’opera che distoglierebbe l’attenzione sui reali problemi del mezzogiorno.

Oggi, giovedì 20 luglio alle ore 10.30 gli attivisti e le attiviste del cigno verde manifesteranno, insieme alla rete No Ponte, davanti allo stretto con la storica imbarcazione di Legambiente sullo sfondo. A seguire, alle ore 11.00, presso l Lido Horcynus Orca, Capo Peloro (Me), l’incontro dal titolo No Ponte sullo Stretto in cui sarà anche presentato il dossier di Legambiente “Il grande bluff. La verità sul ponte sullo Stretto”.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Giovedì 20 luglio a Messina

Ore 10.30 | Lido Horcynus Orca, Capo Peloro (Me) – Azione “No Ponte” al passaggio di Goletta Verde nello Stretto di Messina

Ore 11.00 | Lido Horcynus Orca, Capo Peloro (Me) – Conferenza stampa “No Ponte sullo Stretto”

Intervengono

Vanessa Rosano, Direttrice Legambiente Sicilia

Alice De Marco, Portavoce di Goletta Verde

Stefano Ciafani, Presidente Legambiente Nazionale

Cinzia Oliva, Presidente Circolo Legambiente Messina

Enzo Colavecchio, Presidente Circolo Legambiente dei Peloritani