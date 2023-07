Sangiuliano “Borsellino è un eroe dei nostri tempi che non dobbiamo dimenticare”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo il dovere di coltivare la memoria di una figura morale come quella di Paolo Borsellino perchè rappresenta fondamentalmente un esempio di rettitudine per noi e per le generazioni future, un eroe dei nostri tempi che non dobbiamo dimenticare”. Così il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che questa mattina a Palermo ha reso omaggio alla memoria di Paolo Borsellino.

“Da giornalista ne ho sempre coltivato la memoria – sottolinea -. Lo scorso anno, in occasione del trentennale dell’attentato di Capaci e poi di quello di via D’Amelio, decisi di portare il TG2 a Palermo e trasmettere in diretta dal palazzo comunale il nostro telegiornale. Adesso, nel mio nuovo ruolo di Ministro, questo culto della memoria si rafforza ancora di più e diventa doveroso”.

