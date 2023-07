Palermo Ladies Open, al primo turno subito Kasatkina-Trevisan

PALERMO (ITALPRESS) – Kasatkina-Trevisan e Zheng-Errani, sono due delle partite che promettono grande spettacolo nel primo turno del tabellone principale dei 34^ Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 in programma da lunedì 17 luglio al Country Time Club del capoluogo siciliano. Il sorteggio è stato effettuato questo pomeriggio nella sala stampa del circolo dal Supervisor Roberto Ranieri, coadiuvato dal direttore del torneo, Oliviero Palma. Oltre a Martina Trevisan (64 del ranking) che giocherà con la testa di serie n. 1 e 10 al mondo, Daria Kasatkina, sono inserite nella parte alta del tabellone anche Elisabetta Cocciaretto (testa di serie n. 4 e 43 della classifica mondiale) e Jasmine Paolini (n. 5 del seeding, 44 della WTA). La 22enne di Fermo, n.1 italiana, affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo (84 del ranking, reduce dalla semifinale in doppio a Wimbledon), mentre la Paolini giocherà contro l’olandese Arantxa Rus (n. 86 del ranking, domani impegnata nella finale del WTA 160 di Contrexeville contro la Pavlyuchenkova). Le altre azzurre, sono tutte nella parte bassa del tabellone presidiata dalla testa di serie n. 2, la cinese Zheng Qinwen (n. 25) che, come detto, giocherà con Sara Errani (79 del ranking, alla sua 14esima partecipazione al torneo di Palermo, vinto due volte: nel 2008 e nel 2012), mentre Lucia Bronzetti (testa di serie n. 8, 47 al mondo e finalista lo scorso anno) affronterà Erika Andreeva (149); Lucrezia Stefanini (111) se la vedrà con la serba Olga Danilovic (94) e la Wild Card Camilla Rosatello (308) giocherà con la svizzera Viktorija Golubic (139). Sempre nella parte bassa del tabellone è inserita la testa di serie n. 3, l’egiziana Mayar Sherif (31) che giocherà con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (167). Intanto hanno preso il via al Country Time Club le partite delle qualificazioni con otto italiane in campo. L’infortunata Matilde Paoletti, è stata sostituita in tabellone, da Deborah Chiesa.

– Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).