Palermo, Ersu al fianco del Policlinico per la campagna raccolta sangue

PALERMO (ITALPRESS) – L’Ersu di Palermo ha aderito alla campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue “#UnasaccaUna vita” promossa dal Policlinico. “Invito tutte le studentesse e gli studenti universitari a partecipare alla campagna di donazione del sangue. Donare è un dovere civico e la disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo cui tutti possiamo donare ma anche ricevere in caso di bisogno”, è l’appello del presidente di Ersu Palermo, Michele D’Amico, che sostiene l’iniziativa. La carenza di sangue, infatti, diventa ogni giorno più critica, con il rischio di compromettere l’attività quotidiana delle sale operatorie e l’assistenza trasfusionale ai pazienti. “Ringrazio l’Ersu per il supporto alla nostra campagna – afferma il commissario del Policlinico Maurizio Montalbano -, certo che la partecipazione dell’Ente possa contribuire in modo determinate alla diffusione della cultura della donazione”.

“E’ di fondamentale importanza tenere alta l’attenzione sul tema – aggiunge Montalbano -, in un momento dell’anno in cui le donazioni diminuiscono e una riduzione delle scorte di sangue rischia di mettere in difficoltà le attività sanitarie, specie quelle chirurgiche spesso necessarie per salvare la vita dei pazienti”. Per prenotarsi, o per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare il Centro trasfusionale tramite WhatsApp al numero 366 9381643, chiamando ai numeri 091.6553232 / 091.6553226 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica (trasfusionale.donatori@policlinico.pa.it).

– foto ufficio stampa Ersu –

(ITALPRESS).