Minardo accoglie a Comiso le frecce tricolori

COMISO (ITALPRESS) – Il Presidente della Commissione Difesa della Camera Nino Minardo ha accolto all’Aeroporto di Comiso i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale che sono atterrati con i loro veivoli intorno alle 15.

“Mi è sembrato doveroso accogliere i nostri piloti nella nostra terra – sottolinea Minardo – ringrazio lo scalo di Comiso per la professionalità con cui ha gestito l’arrivo delle Frecce tricolori senza arrecare disagi alle operazioni di sbarco e imbarco degli altri passeggeri in una situazione tanto delicata per il sistema aeroportuale siciliano” conclude il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio.

– Foto: ufficio stampa Minardo –

(ITALPRESS).