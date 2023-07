Minardo “A Scicli due giorni straordinari grazie all’Aeronautica”

CATANIA (ITALPRESS) – “Scicli ha vissuto due giorni straordinari pieni di emozioni grazie all’Aeronautica Militare. Sabato il concerto della banda dell’Aeronautica militare nel centro storico di Scicli e domenica l’esibizione delle Frecce Tricolori all’Air Show di Donnalucata che ha attirato oltre trentamila persone su tutta la costa. Ringrazio il Generale Luca Goretti per aver scelto Scicli e Donnalucata e per averci onorato della sua presenza e grazie a tutta l’Aeronautica Militare per questa meravigliosa festa ma soprattutto per tutto quello che fate ogni giorno per l’Italia e gli italiani”. Lo dice il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa onorevole Minardo