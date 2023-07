Migranti: giornalisti aggrediti a Lampedusa. Odg, alta tensione

A Lampedusa “sale la tensione sociale”, due cartelli di legno con scritte inquietanti e le foto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sono stati affissi nei pressi di molo Favarolo, e successivamente rimossi dai carabinieri. Da giorni, afferma l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, sull’isola “si respira aria di insofferenza nei confronti delle forze dell’ordine, del governo e dei giornalisti. E’ in questo contesto che il giornalista Rai del Tg1 Lorenzo Santorelli e due tecnici “sono stati vittime di pesanti minacce culminate nel danneggiamento delle attrezzature tecniche, che consentono il collegamento satellitare, danneggiamento che ha di fatto causato l’interruzione della diretta”. Il giornalista e gli operatori sono stati accusati da alcuni giovani lampedusani di parlare sempre di immigrazione pregiudicando il turismo e determinando una “militarizzazione” dell’isola. Minacciate anche due troupe di Mediaset, accorse in difesa dei colleghi della Rai. E poche ore dopo sono stati aggrediti anche un giornalista di Italpress e un operatore di Mediaset. “Violenze inaccettabili”, secondo l’Ordine dei giornalisti Sicilia, che oltre a stigmatizzare l’accaduto, esprime solidarieta’ ai colleghi ricordando che, “anche in questo caso, il diritto di cronaca – piaccia o meno – e’ sancito dall’articolo 21 della Costituzione”.