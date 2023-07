Follia al culmine di un’accesa discussione: giovane investe e uccide due persone

E’ di due morti il bilancio di un’incredibile vicenda avvenuta all’interno di una stazione di servizio. E’ accaduto a Pellaro in Calabria. Qui una accesa discussione iniziata all’interno della stazione di servizio tra due persone s’è tradotta in tragedia in quanto uno dei due protagonisti della discussione, salito a bordo della sua vettura, ha investito volontariamente l’altro che si trovava in compagnia di un’altra persona, travolgendoli entrambi.

L’uomo con il quale aveva avuto la discussione è morto sul colpo, mentre il secondo è stato trasferito all’Ospedale di Reggio Calabria dove è poi morto nella notte. Sul posto la Scientifica per effettuare i rilievi al fine di ricostruire l’accaduto. Il giovane che ha compiuto il folle gesto, invece, è attualmente ricercato dopo essere fuggito.