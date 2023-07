Concerto “inclusivo” Teatro Greco di Siracusa: il racconto del nisseno Alessio Limuti

Alessio Limuti, un giovane nisseno affetto da tetraparesi spastica, ha voluto raccontare l’esperienza piacevole vissuta al Concerto di Biagio Antonacci che si è svolto a Siracusa lo scorso 10 luglio 2023.

“Io e la mia accompagnatrice, nel pomeriggio di lunedì, siamo partiti da Caltanissetta per raggiungere il teatro greco di Siracusa intorno alle 18:15. Arrivati sul posto abbiamo chiesto informazioni per il parcheggio e siamo stati orientati verso 4 postazioni specifiche per disabili.

Siamo stati subito notati da un giovane della Cisom Cavalieri di Malta che ci ha accompagnato fino alla pedana dedicata ai disabili e ai loro accompagnatori passando prima lungo la salita che portava al botteghino e al bagno per esigenze fisiologiche.

Dopo aver assistito al concerto lo stesso ragazzo si è riavvicinato a noi guidandoci nel tragitto di rientro all’auto e aiutando pure a caricare la carrozzina dentro il cofano. La sua gentilezza è andata oltre perché ci ha dato qualche consiglio per evitare il traffico.

Un’esperienza veramente positiva che tornerò a vivere”.

Un esempio di come un’efficace organizzazione consente a tutti – a prescindere da eventuali disabilità – di non essere limitati nella fruizione dell’evento al quale si desidera partecipare.

Nella foto: Biagio Antonacci immortalato dalla postazione di Alessio Limuti