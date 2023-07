Gli agenti della Polizia di Caltanissetta sono stati impegnati nel corso di addestramento al tiro con la pistola.

Le esercitazioni periodiche, sotto l’attenta guida degli istruttori di tiro, consentono ai poliziotti di essere in grado di gestire correttamente e in piena sicurezza l’arma in dotazione nelle eventuali situazioni operative di tutti i giorni.

Una garanzia per tutti i cittadini.