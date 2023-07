Caltanissetta, istituito in Prefettura il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione

Si è riunito lo scorso 11 luglio il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, istituito presso la Prefettura di Caltanissetta.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Regione Sicilia, del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dei Comuni della provincia, delle Forze dell’Ordine, dell’Asp, dell’Ufficio Scolastico territoriale, dell’INPS, dell’INAIL, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Ispettorato del Lavoro e del Centro per l’Impiego, della Camera di Commercio, delle associazioni rappresentative delle principali categorie produttive, delle organizzazioni sindacali, della Caritas e delle associazioni rappresentative delle comunità straniere presenti in provincia.

In occasione dell’incontro, è stato presentato il nuovo Piano Territoriale degli Interventi per la gestione del fenomeno migratorio in Provincia di Caltanissetta, redatto con la collaborazione di IPRS e di CENSIS.

E’ stata inoltre data notizia ai presenti dell’avviso, pubblicato sul sito della Prefettura di Caltanissetta, per la selezione di soggetti collaboratori in qualità di Partner della Prefettura UTG di Caltanissetta interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), la cui scadenza è fissata al 22 luglio p.v.

Nell’ambito delle iniziative relative alle politiche per l’accoglienza e l’integrazione, è stato inoltre presentato il nuovo Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione ed accoglienza, elaborato dal Ministero dell’Interno, d’intesa con la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, il Ministero della Salute, l’I.N.M.P., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Commissione Europea, Frontex, Europol, EUAA, UNHCR, OIM, Unicef, C.R.I. e il Servizio Centrale per la gestione del Sai.

Nel corso della riunione, sono stati presentati i Tavoli tematici operativi in cui si articoleranno le prossime attività del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, con riferimento alle tematiche della presa in carico dei vulnerabili, della lotta al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, dell’inserimento lavorativo e abitativo dei migranti. L’obiettivo perseguito con l’istituzione dei focus group è quello di creare positive sinergie tra gli attori coinvolti nella gestione del fenomeno migratorio.

La riunione si è svolta in un clima propositivo e costruttivo e i partecipanti, esprimendo vivo apprezzamento per le iniziative promosse, hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare alle attività programmate e hanno arricchito l’incontro con preziosi contributi e interessanti spunti di riflessione nell’ottica dell’ampliamento della tutela dei migranti e del rafforzamento dei percorsi per l’inclusione sociale degli stessi.