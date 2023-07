Caltanissetta, farmacie chiuse nei sabati di Luglio e Agosto. Ecco come sarà garantito il servizio

Le farmacie di Caltanissetta nei mesi di Luglio e Agosto, il sabato resteranno chiuse per l’intera giornata.

Il servizio sarà assicurato da due farmacie di turno che effettueranno il seguente

orario:

una farmacia sarà aperta con orario conƟnuato dalle 09:00 alle 20:30 e un’altra

farmacia sarà aperta al mattino dalle 09:00 alle 13:00.

La domenica resterà aperta una sola farmacia con orario continuato dalla 09:00 alle 20:30.

Il servizio notturno sarà sempre assicurato da una farmacia che espleterà il servizio

dalle ore 20:30 alle ore 09:00 del giorno successivo.

Da Settembre riprenderà il solito orario invernale che prevede l’apertura per turno di una sola farmacia di giorno ed una di notte, come è sempre avvenuto.



L’Ordine con l’accordo dei titolari di farmacia di Caltanissetta, sentito il parere del Sindaco, ha deciso di far aprire per turno due farmacie il sabato mattina per venire incontro alle esigenze della cittadinanza.