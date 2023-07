Caltanissetta, Bilancio Partecipativo 2023: si vota fino al 18 luglio

Stanno per chiudersi le votazioni per il bilancio partecipativo 2023. I cittadini potranno esprimere le loro preferenza fino alle ore 24:00 di giorno 18 luglio 2023.

Le Aree Tematiche, alle quali verrà destinato l’importo complessivo di 30.000,00 euro del Bilancio di previsione 2023, sono: 1. Cultura, Integrazione e Inclusione; 2. Ambiente e Sostenibilità; 3. Cura e bellezza del Centro Storico; 4. Sport; 5. Sviluppo economico; 6. Turismo; 7. Tutela e benessere degli animali.

I cittadini residenti nel comune di Caltanissetta, che intendono partecipare alla votazione per la scelta delle aree tematiche del Bilancio Partecipativo 2023, possono esprimere la propria preferenza collegandosi sito web https://caltanissetta.comunelive.it e identificandosi tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

Solo ed esclusivamente per i cittadini residenti nel comune di Caltanissetta che non sono in possesso dello SPID per l’accesso online, la votazione è consentita in presenza all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune, posto al piano terra di Palazzo del Carmine in Corso Umberto I n. 132, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle 16:00 alle 17:00 di giovedì.

Ogni cittadino può esprimere una sola preferenza per la scelta dell’area tematica.

Il bilancio partecipativo è stato istituito sulla base della legge regionale n. 5 del 24/01/2014, art. 6 c. 1 che invita gli enti locali a destinare somme per azioni di interesse comune selezionandole attraverso strumenti che coinvolgono la cittadinanza.

La Commissione, ha a disposizione 20 giorni per esprimere il parere in ordine alla fattibilità di ciascun progetto, sulla base dei seguenti criteri:

Chiarezza del progetto e degli obiettivi;

Coerenza con l’area tematica;

Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;

Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;

Stima dei costi;

Stima dei tempi di realizzazione;

Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Completato l’esame da parte della Commissione, sarà reso noto, tramite apposito avviso pubblico sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, quanto segue:

I progetti ammissibili; le modalità di votazione dei progetti; il termine entro il quale effettuare la votazione (trenta giorni dalla pubblicazione del terzo avviso pubblico).

Completata la fase della votazione, si provvede a pubblicare sul sito comunale e all’Albo Pretorio la graduatoria dei progetti votati dai cittadini.