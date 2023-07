Avviso Legale – Fallimento N. 21/14 R.F. – Tribunale di Caltanissetta

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

FALL. N. 21/14 R.F.

VENDITA SINCRONA MISTA

Lotto 1 – Comune di Caltanissetta (CL) Zona Industriale Calderaro – Via dell’Imprenditore, 1. Complesso industriale-artigianale composto da: n.3 capannoni, n.2 fabbricati a uffici, magazzino; varie tettoie accessorie e corte esterna; beni strumentali e beni mobili. Prezzo base: Euro 1.087.362,26 (Offerta Minima Euro 815.521,69) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto sincrona mista: 24/10/2023 ore 12:30, partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà immediatamente a gara come dettagliato in avviso. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 23/10/2023 in Cancelleria Fallimentare o tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info in Cancelleria e presso i curatori Avv. Marco Vizzini, Tel. 0934-595069 e Dott. Guagliardo Calogero Domenico, Tel. 09341903178/09341906507 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4178114).