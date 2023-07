A Caltanissetta c’è “Talea”: la Brasserie che lascia spazio alla creatività culinaria locale e internazionale

A Caltanissetta, in via Libertà, ha aperto le sue porte vetrate “Talea”, una brasserie che nasce per dare spazio alla creatività culinaria, all’estro e alla fantasia dei suoi chef. Un luogo dove il cliente si sente sempre stuzzicato da “new entry” che seguono la scia della tradizione culinaria locale con un twist di cucina internazionale.

Un locale, per scelta aziendale, dove non sono presenti limiti o categorizzazioni di stile.

“In botanica la Talea è il frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell’acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare. Il core business di questo locale è racchiuso proprio in questa definizione – spiega Carlo Pecoraro, (Restaurant Coach creatore del format, parlando anche a nome degli altri suoi soci e titolari del locale Salvatore Pastorello e Giuseppe Calà -. Quasi 2 anni fa, con un gruppo di imprenditori, abbiamo deciso di investire in Etta, un locale aperto dalla mattina alla sera pensato per poter ricevere i propri clienti facendo vivere il comfort di un’accoglienza familiare e la qualità delle materie prime. Dalla colazione artigianale, al pranzo genuino e veloce, dal gelato naturale agli aperitivi, agli snack dolci e salati. Adesso abbiamo deciso di estendere la nostra attività creando, appunto, una talea che potesse seguire la stessa visione aziendale costruita per Etta. Abbiamo costatato che questa gestione piace ai nostri clienti e, dunque, abbiamo scelto di estendere l’offerta anche ai pranzi e alle cene”.

La Brasserie, storicamente, è nata come un luogo nel quale veniva proposto del cibo con un servizio informale senza, però, rinunciare al gusto prelibato e alla qualità delle materie prime che, per scelta, erano variegate nella tipologia. Talea si è lasciata ispirare da questo format confidenziale ma succulento. Carne, pesce, hamburger, verdure e formaggi trovano posto nel menù del locale nisseno ma la loro combinazione è sempre in evoluzione. Un locale dove, per scelta aziendale, non sono presenti limiti o categorizzazioni di stile culinario ma connotato da uno stile informale, piacevole e sereno.



























La cucina, aperta 7 giorni su 7 dalle 13 alle 15 e dalle 20 alle 24, permetterà di poter gustare delle chicche locali e internazionali. Al momento nel menù si possono trovare hamburger accompagnati da marmellata di bacon, tacos, cheviche peruviana e pasta senza trascurare i piatti della tradizione . Il collettivo di cuochi, accogliendo le preferenze della clientela, la loro creatività culinaria e la stagionalità dei prodotti agricoli ha già preannunciato che varierà ogni settimana la propria selezione di pietanze per poter mantenere sempre alto l’indice di gradimento di chi vorrà soffermarsi per un piacevole e goloso momento di relax. Il “benessere” in tutte le sue sfaccettature, infatti, rimane sempre l’obiettivo che questo gruppo aziendale desidera perseguire. E se le premesse su “Talea” rispecchieranno le aspettative confermate di “Etta” il successo, anche questa volta, sarà assicurato.