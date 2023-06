Sommatino. Ricevuta dall’amministrazione comunale la delegazione del Comune di Fontaine

SOMMATINO. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia ha ricevuto la delegazione del Comune di Fontaine che nei prossimi giorni sarà in visita a Sommatino assieme all’associazione sportiva che parteciperà al 1^Trofeo Internazionale di calcio a 6 “Città di Sommatino”.

Il primo cittadino ha sottolineato: “Abbiamo accolto la delegazione al “Vecchio Municipio” e dopo una rapida ristorazione abbiamo accompagnato la delegazione al B&B in cui alloggeranno in questi giorni. Ci siamo dunque recati al Wellness center di Gianfilippo Fonti per le prime partite del torneo che vede la partecipazione delle squadre di Fontaine e di Sommatino ma anche dei paesi limitrofi, quali Campobello, Riesi, Pietraperzia, San Cataldo e Delia”.

Il sindaco ha concluso: “Abbiamo avuto il piacere di rivedere i consiglieri comunali di Fontaine e rinnovare lo spirito di Gemellaggio tra i nostri paesi”.