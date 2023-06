Sommatino. Insediati i due nuovi assessori comunali: Virginia Ferrigno e Tonino La Quatra

SOMMATINO. Si sono insediati i due nuove assessori in seno alla Giunta guidata dal sindaco Salvatore Letizia. Il primo cittadino ha voluto dare il proprio caloroso benvenuto ed un grandissimo augurio di buon lavoro ai due nuovi Assessori designati . Si tratta di Virginia Ferrigno e Tonino La Quatra.

“La scelta dei nuovi Assessori – ha spiegato il sindaco – nasce da un’esigenza politica ben precisa: dare giusta rappresentanza ai Consiglieri Comunali all’interno della Giunta Comunale, con l’intento di fornire un ulteriore rilancio all’Attività Amministrativa. La Giunta Comunale, adesso, è composta esclusivamente da espressioni politiche che derivano dal Consiglio Comunale”.

Il sindaco ha anche ringraziato i due Assessori Tecnici che ne hanno accompagnato l’attività di Governo della Città in questo primo anno di Amministrazione: Carola Virone e Salvatore Bombello. “Il vostro contributo – ha commentato – è stato fondamentale, avete dato tanto a questa Amministrazione per i successi raggiunti in questo primo anno di Amministrazione, e sarete sempre un grande sostegno per tutti noi. Adesso – ha concluso – è stata richiesta un’ulteriore accelerazione; cercheremo sempre di fare del nostro meglio per il nostro Paese”.