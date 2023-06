Sommatino. Il punto dell’amministrazione ad un anno dalle elezioni: “Riprese tante situazioni difficili; lavorato al meglio delle nostre possibilità”

SOMMATINO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Letizia, a distanza di un anno dalla sua elezione alle amministrative 2022, ha fatto il punto della situazione in un post pubblicato nella pagina Facebook dell’amministrazione. “Esattamente un anno fa, 13 Giugno 2022, era in corso lo spoglio delle schede elettorali e proprio in queste ore iniziavamo a prendere coscienza della vittoria e di quanto ci aspettava.

Da quel momento abbiamo lavorato al meglio delle nostre possibilità, superando diverse difficoltà e portando le nostre idee e quanto promesso in campagna elettorale.

Da quel giorno abbiamo approvato gli esercizi finanziari 2019, 2020 con tutti i relativi atti annessi, e nei prossimi giorni sarà presentato il rendiconto 2021, abbiamo ripreso tutti i lavori pubblici fermi, recuperando anche alcuni finanziamenti che si dicevano persi, come i 3 progetti GAL, il Teatro del Centro Polivalente e la Pretura, abbiamo realizzato tante piccole opere murarie, la strada Corvaia riaperta dopo 7 anni, abbiamo avuto cura del nostro Paese, dalle strade alle erbacce.

E poi ancora dall’illuminazione pubblica alla gestione dei rifiuti, è ripartita la Mensa Scolastica in loco, abbiamo organizzato una bellissima Estate Sommatinese e la Sagra dell’Agricoltura di Ottobre, che ha portato più di 10 mila persone a Sommatino, e tanto altro, i cui frutti saranno visibili a breve. Perchè il bello deve ancora venire! Abbiamo ripreso tante situazioni difficili. Non è stato facile, ma ciò non ci ha spaventato. Nè ci spaventa. Ci siamo, e ci saremo, per la nostra Cittadinanza”.