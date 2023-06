Podismo: Marathon Caltanissetta gareggia con 6 atleti alla 3^ Strafloridia

Floridia, incastonata tra le meraviglie della Sicilia, domenica scorsa è stata protagonista di una straordinaria gara podistica che ha fatto vibrare il cuore degli atleti e degli spettatori. La 9ª prova del Gran Premio regionale di corsa su strada, organizzata dall’ASD Floridia Running, ha trasformato la città in un autentico tempio dello sport. Entusiasmante l’atmosfera creata, poco prima dello sparo, dal gruppo musicale e dagli sbandieratori; trombe e tamburi hanno contribuito a scaldare gli animi dei podisti.

Circa 500 atleti, provenienti da diverse parti della regione, si sono sfidati con passione e determinazione lungo un percorso da 2,5 km, caratterizzato da una leggerissima pendenza e ripetuto per ben 4 volte. La giornata calda ha reso la sfida ancora più avvincente, mettendo a dura prova la resistenza e la forza di volontà dei partecipanti.

Tra gli atleti della Marathon Caltanissetta, è stato Giovanni Zagarella a tagliare per primo il traguardo, regalando una performance da incorniciare con il tempo di 46’43”. Non è stato da meno Francesco Lomonaco, che ha concluso la gara con il tempo di 49’50”, seguito a poca distanza da Francesco Calabrese con il tempo di 51’52”. Domenica Cannistraci ha brillato con una prestazione di 53’05”, mentre Giuseppe Vitello e Maria C. Riggi hanno completato la sfida con tempi rispettivamente di 53’27” e 56’24”.

Ma la gara podistica di Floridia non è stata solo una competizione di velocità e resistenza, è stata anche un’occasione unica per celebrare l’amicizia e la passione per lo sport. L’organizzazione impeccabile a cura dell’ASD Floridia Running ha garantito che tutto funzionasse alla perfezione, mentre il ristoro finale, ricco e gustoso, ha permesso agli atleti di recuperare le energie spese durante la competizione.







La giornata è stata intrisa di emozioni, con sorrisi, abbracci e congratulazioni tra i partecipanti. Si respirava un’atmosfera di sana competizione e spirito di squadra, dimostrando che lo sport può unire le persone e creare legami indissolubili.

A vincere sono stati l’atleta Gianluca Bruno 33’33’’(Milone Siracusa) e Noemi Mangano 40’00’’ (Atletica Cecchina Al.Pa).

Prossimo appuntamento, con il GP regionale di corsa su strada, domenica 18 giugno a Lercara Friddi; in quella occasione verranno assegnati anche i titoli societari regionali master sulla distanze dei 10 chilometri.