Pallavolo femminile B2. Playoff amari per la Traina Caltanissetta sconfitta 3-1 dall’Ambra Cavallini

Play off amari per la TRAINA SRL che perde anche il secondo incontro del triangolare di finale e chiude quindi mestamente il suo terzo campionato di B2 che resta comunque di alto profilo considerato il secondo posto nella stagione regolare ad un punto dalla prima posizione.

Dopo la netta e ancora illogica sconfitta casalinga contro Francavilla, in terra toscana per metà gara la formazione nissena ha mostrato le sue doti caratteriali e tecniche riscattando anche se solo in parte la battuta d’arresto di pochi giorni prima.

Il primo set infatti, tranne un iniziale 4 a 3, è stato sempre condotto da Noemi Spena e compagne che hanno rischiato solo sul 20/24 con le padrone di casa che hanno annullato due set ball prima del 22 a 25 finale.

Il secondo parziale è stato molto emozionante e ricco di colpi di scena come testimoniano alcuni parziali: 13/3, 17/11, 18/14, 18/21 grazie anche ad una splendida sequenza in battuta di Alessia Angilletta, 20/23, 23/24, 25/24, 27/25.

Ma bisogna sottolineare che l’esito finale del set è stato condizionato da tre valutazioni errate del primo arbitro su palla “dentro/fuori” tutte a favore delle padrone di casa: due a metà set con la TRAINA in rimonta e una clamorosa sul 25 pari che avrebbe portato le ospiti al set ball.

È inutile dire che sullo 0 a 2 la gara avrebbe assunto un altro andamento, invece l’1 a 1 ha galvanizzato le padrone di casa e letteralmente annichilito le ragazze del duo Scollo/Gotte che, prima hanno perso nettamente il terzo set, e poi nel quarto parziale hanno tenuto testa alle toscane fino al 12 pari per poi lentamente ma progressivamente uscire definitivamente fuori partita. Tenendo a precisare che durante tutta la stagione la società nissena non ha mai protestato per le conduzioni arbitrali, si sottolinea che nella visione globale della gara il 3 a 1 finale è sembrato il giusto risultato ma in casa TRAINA il rammarico per il secondo set perso dopo una entusiasmante rimonta rimane, anche perché Diana Ferraloro e Lorena Tilaro su tutte ci tenevano a finire con una vittoria la loro avventura in casa Albaverde.

Purtroppo nei play off le ragazze nissene hanno pagato il fermo di 15 giorni che ha condizionato la loro preparazione e la mancanza di esperienza nel gestire situazioni di gare da “dentro o fuori” dove la tensione, se non ben gestita, può giocare brutti scherzi. In B1 andrà quindi la vincente tra Francavilla e Pontedera al termine dello scontro diretto in programma sabato in terra pugliese. Invece in casa TRAINA, dopo una stagione faticosa ma ricca di entusiasmanti vittorie, partirà il momento della riflessione per programmare il futuro, senza dimenticare i giusti ringraziamenti, oltre a chi è andato in campo anche a chi ha collaborato al di fuori del terreno di gioco.

Questo il dettaglio della gara di mercoledì 31 maggio disputata nel Palazzetto E. Zoli di Pontedera:

AMBRA CAVALLINI PI – TRAINA SRL CL 3 – 1 (22/25; 27/25; 25/14; 25/19)

Ambra: Chericoni, Andreotti, Donati (K), Roni, Meini, Simoncini, Casarosa (L1) NE Bernardeschi, Lari, Pagliazzo, Sgherri, Mazziotta, La Rocca (L2), All. Puccini – Viviani.

Traina Albaverde: Angilletta 16, Ferraloro, D’Antoni 12, Apruti, Spena (K) 2, De Luca 5, Escher 13, Miceli, La Mattina 12, Tilaro (L). All. Scollo – Montagnino. Arbitri: Andrea Pentassigli e Elisa Rapparini entrambi di Bologna.