Nissa: Nicola Terranova è il nuovo allenatore per la stagione 2023-2024

Sarà Nicola Terranova il nuovo allenatore della Nissa per la stagione agonistica 2023-2024.

La società infatti è orgogliosa di annunciare di avere perfezionato in queste ore l’accordo con il tecnico mazarese, classe 1974, reduce dalla brillante promozione in Serie D con l’Akragas, il cui tesseramento verrà perfezionato il primo luglio, in concomitanza con la riapertura delle liste di trasferimento.

Il nuovo allenatore biancoscudato, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa, alla quale sono invitati a partecipare anche i tifosi, che si terrà sempre i primi di luglio nella sala convegni dello stadio Marco Tomaselli. Nei prossimi giorni, saranno resi noti anche i nomi dei componenti dello staff tecnico del nuovo allenatore biancoscudato.