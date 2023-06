Mussomeli, saggio musicale di fine anno scolastico al “L. da Vinci” con primaria e secondaria: “L’armonia dei suoni”

MUSSOMELI -Appuntamento di fine anno scolastico alla Palestra Comunale “Calogero Tulumello” di Via Madonna di Fatima, nella giornata del 31 maggio 2023 per la Scuola Primaria e Secondaria della “Leonardo da Vinci”. Presenti gli alunni della primaria guidati dalle insegnanti Mariella Catania, Anna Mingoia, Antonella Mingoia e Maria Catalano: Presenti anche gli alunni delle classi di chitarra, pianoforte, tromba e clarinetto, appunto, della Leonardo’s Ensemble del 1° Istituto Comprensivo , guidati dali docenti Assunta Catalano, Floriana Gallo, Benedetto Licata e Giuseppe Romano: saggio musicale finale del 31 maggio 2023 per il 1° Istituto Comprensivo scolastico, di cui + dirigente scolastica la professoressa Alessandra Camerota.. Pubblico delle grandi occasioni che non ha fatto mancare il proprio applauso.