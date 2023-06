Mussomeli, Decesso del settantottenne Filippo Piccica, silenzioso collaboratore del Centro Radio Mussomeli

MUSSOMELI – Se n’è andato in punta di piedi, sofferente da un po’ di tempo, il settantottenne Filippo Piccica. Ha vissuto la sua esistenza fra le dure prove che la vita gli ha riservato, ma sempre carico di quell’affetto, pazienza ed umiltà, innati nel suo carattere, portando avanti la sua famigliola. Lascia nel dolore la figlia Giovanna ed altri familiari. Assai conosciuto in paese per avere collaborato, nel lontano passato, nella parrocchia di San Giovanni e nei diversi circoli ricreativi locali come persona di fiducia. Una vita semplice la sua che ha saputo trasmettere e raccogliere simpatia fra la gente. L’allora Centro Radio Mussomeli lo accolse fra i tanti collaboratori che portarono avanti il fausto periodo della radio locale che, con i suoi 100/800 MHZ seppe conquistarsi un vasto bacino di utenza, anche fuori dell’ambito provinciale. Filippo Piccica, puntuale e presente nei turni assegnati dalla dirigenza del C.R.M., si presentava negli studi radiofonici di Via Scalea e successivamente in Via Madonna di Fatima, anche con la sua borsa contenenti i suoi dischi preferiti, sempre pronto ad inserirli nella sua scaletta radiofonica nel programma da lui gestito. Un programma solo di ascolto musicale, con la sigla iniziale in cui si annunciava il nome del conduttore. Fu un prezioso collaboratore del CRM, sempre pronto a fare da tappabuchi, allorquando veniva a mancare la presenza di qualcuno. Non si tirò mai indietro negli impegni assunti, assicurò la sua presenza anche negli orari piuttosto scomodi. fu assai attaccato al C.R.M. e si dimostrò assai familiare con tutti. Un periodo irripetibile, quello della fine degli anni 70 e inizi 80, quando l’aggregazione sociale trovò terreno fertile, appunto nel C.R.M. e Filippo Piccica fece la sua parte: una persona mite e disponibile, che sarà ricordato certamente anche per questo. Oggi, alle 16, nella chiesa di Santa Maria. Le sue esequie.