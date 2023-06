Mazzarino. Mix di colori ed emozioni per l’XI edizione del concorso “Strade Infiorate e Balconi in Fiore” organizzato dalla Pro Loco

MAZZARINO. La città di Mazzarino si è trasformata in un mix di colori con fiori e vari addobbi in occasione della festa del SS Crocifisso dell’Olmo che viene celebrata ogni anno la seconda Domenica di Maggio, grazie alla XI edizione del concorso “Strade Infiorate e Balconi in Fiore”, organizzato e curato dalla Proloco di Mazzarino APS.

Numerose strade, piazze e balconi della città si sono trasformati in un’esplosione di colori e profumi grazie alla creatività e all’abilità degli abitanti di Mazzarino. I partecipanti al concorso hanno utilizzato fiori, piante e altri tipi di materiali per creare composizioni floreali originali e suggestive e per rendere colorate le strade che si preparavano al passaggio del fercolo del Ss. Crocifisso dell’Olmo, una festa importantissima per la comunità tanto devota al Crocifisso.

Il concorso ha rappresentato un’occasione unica per promuovere la bellezza del territorio di Mazzarino, valorizzando la tradizione delle decorazioni floreali e della festa del SS Crocifisso dell’Olmo. La partecipazione attiva della comunità ha reso possibile la realizzazione di un evento di grande successo, che ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori presenti a Mazzarino in occasione della Festa.

La Proloco di Mazzarino ha espresso la propria soddisfazione per l’affluenza e la partecipazione al concorso, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni locali. “Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questa manifestazione, che ha permesso di mostrare il meglio della nostra città e della sua comunità. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e che hanno reso possibile questo splendido evento”, ha dichiarato il presidente della Proloco di Mazzarino Filippo Bonifacio, ed un grazie va alla Confraternita del Ss. Crocifisso dell’Olmo, al suo CDA guidato dal Superiore Salvatore Camilleri per la buona riuscita della festa e a Don Lino Mallia parroco della Basilica Madonna del Mazzaro nonché rettore della Confraternita.

I referenti dei gruppi partecipanti al concorso, che nella cerimonia di premiazione svoltasi mercoledì 31 Maggio 2023 presso la Basilica Madonna del Mazzaro, hanno ritirato gli attestati di partecipazione, ovvero, le tele con raffigurato il Crocifisso sono:

Marisa Palermo per la Via Lacrima, Rita Ingrasciotta per l’ultimo tratto di Via Santa Lucia, Renato Arcadipane e Carmelo Colaianni per largo Spirito Santo, tutti e tre i gruppi hanno realizzato degli archi con dei bei lampadari fatti con la pasta, Michele Liuzzo e Stefano De Maria per l’infiorata del primo tratto di Via Santa Lucia, Luigi di Dio per il secondo tratto di Via Santa Lucia, Filippo Arena e Tanino Lentini per il piano Accardi, Teresa Cadetto per Via Bivona, Gino Strazzeri e Carmela Stuppia per Via Nicolosi con sculture dei pane, Rosario Capici per Via Concezione, Corinne Minoldo per l’infiorata del Vicolo Formica, Angelo Cardalana per il largo Immacolata, Terranova Giuseppa per Via Santa Sofia. Grazie a tutti voi per il tanto lavoro svolto e per come avete addobbato le strade in modo caratteristico e unico.

Il concorso “Strade Infiorate e Balconi in Fiore” rappresenta un esempio di come la comunità possa unirsi per valorizzare il proprio territorio e promuovere l’arte e la bellezza delle decorazioni floreali e non solo. La Proloco di Mazzarino ha già annunciato che il concorso “Strade Infiorate e Balconi in Fiore” tornerà anche l’anno prossimo, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più cittadini e di rendere la città sempre più bella e accogliente.

La festa del SS Crocifisso dell’Olmo e il concorso “Strade Infiorate e Balconi in Fiore” rappresentano un’occasione unica per scoprire la bellezza e la ricchezza del territorio di Mazzarino, un luogo che sa unire tradizione e innovazione per creare un’esperienza unica e indimenticabile.

“Infine ringrazio il mio CDA Proloco – dichiara il Presidente Bonifacio – e in particolare la consigliera Ivana Passaro che ha presentato la cerimonia, la Vice Presidente Emanuela Balsamo e i volontari del Servizio civile Dennis Ferrigno e Fabiola Rigano, presenti alla cerimonia”.