Madonie in Salus: strepitoso successo per l’incontro “Stili di vita e corretta alimentazione”

Per conoscere abitudini e comportamenti corretti si è parlato nella giornata conclusiva del Madonie in Salus di “Stili di vita e corretta alimentazione” al convegno che ha visto la partecipazione delle Asp di Caltanissetta e Palermo, con numerosi esperti in materia; l’incontro moderato dal consigliere comunale Salvatore Tedesco e Vincenzo Agrò, vice presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Caltanissetta, ha avuto come expert opinion Giovanni Di Lorenzo.

I partecipanti al congresso: Massimiliano Cerra, biologo nutrizionista; Maria Luisa Dongarrà, biologa nutrizionista; Cinzia Granvillano, responsabile del servizio prevenzione e protezione Asp Caltanissetta; Debora Lena, addetta al servizio prevenzione e protezione Asp Caltanissetta; Fabio Trombetta, direttore servizio di prevenzione e protezione Asp Palermo; Giovanna Prestano, aspp servizio prevenzione e protezione Asp Palermo; Biagio Agostara, oncologo e presidente Idimed; Francesca Cerami, direttore Idimed e psicologa esperta di dieta mediterranea; Gaetana Rinaldi, direttore sanitario Samo onlus; Giuseppe Giaimo, presidente Slow food Madonie.

Nella stessa giornata la conclusione degli screening e delle visite gratuite nei gazebo allestiti dall’Asp6 Palermo. Gli ambulatori presenti sia per la prevenzione primaria che secondaria sono stati, nell’ordine, cardiovascolari, delle malattie infettive sessualmente trasmesse, delle malattie croniche non trasmissibili, del melanoma, visivo pediatrico (fascia 3-8 anni), broncopneumopatia cronica ostruttiva, tumore della mammella, tumore del collo dell’utero, del tumore colon retto e prevenzione randagismo: microchip gratuito ai cani e vaccinazioni anticovid e tradizionali. Gli ambulatori, invece, dedicati alle visite ed ecografie alla tiroide, geriatria, ortopedia, controllo dell’udito e cardiopatia”.

Cospicuo il numero dei partecipanti alle due giornate dedicate strettamente alla salute con la prevenzione primaria e secondaria provenienti da gran parte del territorio madonita.