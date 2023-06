Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia): “Quarto Policlinico a Caltanissetta”, due dubbi”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente regionale di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni a proposito della realizzazione del Policlinico universitario a Caltanissetta.

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» (articolo 32 della Costituzione Repubblicana Italiana).

?????????????????????????????????????????????????????????

Sicilia Centrale, 2 giugno 2023. Ma non sarà che tutto questo attivismo, tutto questo straparlare – da parte di taluni – dell’anelato “Quarto Policlinico a Caltanissetta” celi la volontà di far dimenticare le sempre più rilevanti e gravi carenze della sanità nissena? E, contemporaneamente, non sarà che tutto questo attivismo, tutto questo straparlare – da parte di taluni – del “Quarto Policlinico a Caltanissetta” celi l’ineffabile finalità di scaricare responsabilità e limiti politici su altri?”

Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia