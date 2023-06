Italia: una bomba carta esplonde davanti la caserma dei Carabinieri

Una bomba carta è stata fatta esplodere nel cuore della notte davanti alla caserma dei carabinieri di Decimomannu, paese a una ventina di chilometri da Cagliari.

L’ordigno è esploso intorno alle 4, causando però pochi danni. Dai primi accertamenti è stato confezionato con polvere pirica, quella che di solito viene utilizzata per i botti di Capodanno.

Nessuna rivendicazione è finora pervenuta al comando dei carabinieri. E si indaga a 360 gradi per capire le motivazioni. Anche perché Decimomannu è la sede della base aerea contestata più volte dagli antimilitaristi sardi. Lo scorso 28 aprile c'erano state tensioni (con uso di idranti e lacrimogeni) tra forze dell'ordine e pacifisti che marciavano intorno alla base. Ma non si esclude nemmeno che possa essere un gesto di avvertimento per qualche piccolo episodio di criminalità comune.