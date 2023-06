Incendio nel Nisseno: intervengono 2 elicotteri della forestale

“L’aggiornamento delle procedure operative della flotta area regionale di contrasto agli incendi sta consentendo interventi più rapidi ed efficaci.

Con l’arrivo delle giornate più calde per gli uomini e le donne del Corpo forestale, infatti, iniziano anche i primi test sul campo sulla reale risposta del sistema Anticendio boschivo (Aib).

Considerate le risorse disponibili, facendo tesoro delle esperienze degli anni precedenti, si cerca di rendere più puntuale la pianificazione per avere una risposta più incisiva”.

E’ quanto si legge in una nota della Regione siciliana. “Nella sala operativa regionale del Corpo forestale della Regione Siciliana, nelle scorse ore, destava particolare attenzione un incendio che si stava sviluppando nel comune di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

Il tempestivo intervento di due dei 10 elicotteri della flotta regionale ha scongiurato il peggio”, sottolinea la nota.

“È chiaro che aggredire le fiamme prima possibile diventa decisivo – dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Elena Pagana – Con le vecchie procedure gli elicotteri della flotta regionale dovevano aspettare l’arrivo sul posto del Dos (direttore operazioni di spegnimento).

Con le nuove procedure, invece, in attesa della persona qualificata per una strategia complessiva che viaggia però su mezzi terrestri, gli operatori sull’elicottero, coordinati dalla sala operativa provinciale, possono iniziare a intervenire sul fuoco, anticipando la risposta e in certi casi spegnere l’incendio come accaduto a Mazzarino”.