In aumento segnalazioni di truffe online da false proposte di investimenti in azioni di società partecipate dello Stato. I consigli della Polizia Postale

Aumentano le segnalazioni alla Polizia Postale sulle truffe da false proposte di investimenti in azioni di società partecipate dallo Stato. Sempre più spesso i truffatori, utilizzando loghi di prestigiose aziende e l’immagine di personaggi noti o politici, pubblicizzano sui social network investimenti che promettono facili ed immediati guadagni, inducendo così gli utenti a cliccare su link che conducono a siti web fraudolenti.

La Polizia Postale ha in corso mirate attività investigative per individuare gli autori dei reati. È, comunque, necessario intensificare l’attività di prevenzione. Per questa ragione la stessa Polizia Postale ha messo a punto un prezioso vademecum.

Il consiglio è di diffidare delle promesse di guadagni aleatori troppo sproporzionati da quelli praticati dagli istituti di credito; bisogna consultate sempre i siti della Consob e della Banca d’Italia per essere sicuri di rivolgersi ad intermediari autorizzati; occorre verificare la veridicità delle campagne di investimento direttamente dai siti ufficiali delle Società coinvolte; non bisogna pagare assolutamente ulteriori somme di denaro per sbloccare le somme già versate.