Il Lions Club “Caltanissetta dei Castelli” ha svolto Service Nazionale di Educazione Civica sul valore della gentilezza

CALTANISSETTA. Il Lions Club “Caltanissetta dei Castelli” ha svolto il Service nazionale sull’Educazione civica, delegata distrettuale Angela Testa, sul tema “Riscoprire il valore della gentilezza”. Il service ha avuto luogo nel plesso “Gianni Rodari” dell’Istituto comprensivo “Don Milani” di Caltanissetta, Dirigente Antonio Diblio.

Agli alunni di tre quarte classi è stato dato un foglio con una frase sulla gentilezza ed è stata data un’ora e mezza per effettuare un disegno relativo alla frase. Al termine del tempo assegnato i disegni sono stati inseriti in tre raccoglitori, uno per classe, ed è stato creato per ognuna il “Libro della gentilezza”.

Infine i Soci del “Caltanissetta dei Castelli” intervenuti, insieme alla Delegata distrettuale ed al Dirigente scolastico, hanno consegnato ai partecipanti un attestato di “Principe/Principessa della gentilezza”.

Inoltre domenica 11 giugno 2023, dalle 9.30 alle 13.30, presso l’Eni cafè di viale della Regione a Caltanissetta, il Lions Club “Caltanissetta dei Castelli”, insieme al proprio Leo Club “Caltanissetta dei Castelli”, aderisce alla Giornata europea per la Fondazione Internazionale dei Lions Club, che si svolge in tutto il Continente.

In un gazebo appositamente allestito sarò possibile effettuare uno screening gratuito sul diabete.

Saranno esposti dei gadget del Lions ed un libro su “Gli uomini illustri di Caltanissetta” (edito dal Club alcuni anni addietro), che potranno essere ritirati dietro una donazione minima ed il cui ricavato netto sarà devoluto alla Fondazione dei Lions che interviene in tutto il mondo a seguito di disastri naturali e dove vi è una qualsiasi necessità.