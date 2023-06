Generazione Gela dona un pesce mangia-plastica per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente

Il comitato spontaneo Generazione Gela, in occasione della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca svolta nella giornata di ieri giovedì 1 Giugno e organizzata in collaborazione con l’associazione culturale

TheMartedi, ha previsto fra i diversi temi, quello dell’Ecosostenibilità.

Plastic Free è un tema caro a tutte le generazioni e, poiché sensibili alla tutela dell’ambiente, ha deciso di donare alla Città di Gela una struttura in ferro a forma di pesce realizzata gratuitamente da Blu Omnia srl.



I pesci mangia-plastica stanno diventando il simbolo della tutela dell’ambiente in tutta Italia. La presenza in diverse città di queste sculture sono uno stimolo per la cittadinanza a mantenere pulito il nostro

territorio.

Non si tratta di un cassonetto/struttura dove conferire i rifiuti, ma un contenitore dove andrà destinata solo ed esclusivamente la plastica, che verrà periodicamente raccolta e differenziata.

Ci auguriamo che la cittadinanza sia sensibile a questo tema e collabori per il corretto mantenimento della scultura. Ci auguriamo anche che il comune, attraverso il servizio di raccolta differenziata, ne monitori il funzionamento e provveda a svuotare la scultura quando necessario.