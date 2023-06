Eventi climatici e danni all’agricoltura nel nisseno, Michele Mancuso (FI): “Subito stato di emergenza ma gli agricoltori presentino con urgenza denuncia di sinistro”

Gli eventi climatici nefasti fanno ormai parte integrante della vita quotidiana. Anche la provincia di Caltanissetta subisce questi accadimenti e le conseguenze hanno i loro effetti soprattutto sulle attività agricole.

Da un articolo di giornale online apprendo – osserva il deputato forzista Michele Mancuso – che i sindaci del nisseno si preparano ad un incontro attraverso un tavolo tecnico di crisi previsto nei prossimi giorni. Giusto ed opportuno il dialogo istituzionale, ma le emergenze vanno affrontate anche e soprattutto con gli strumenti che lo Stato offre per tali eventi straordinari. Mi riferisco al regolamento AgriCat ed in particolare all’Articolo 7 che stabilisce le modalità di denuncia del sinistro. Occorre che gli addetti ai lavori, agricoltori e coltivatori conoscano queste modalità e le utilizzino bene. Vanno messi da parte i proclami ed occorre una operatività legittimata dalle norme esistenti che danno grandi opportunità.

Mi attiverò per richiedere lo stato di emergenza regionale e lo stato di calamità nazionale, dichiara l’on. Michele Mancuso. Da un confronto con il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia, Dario Caltabellotta e con l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – conclude Mancuso – emerge la necessità che traduco in invito urgente rivolto a tutti gli agricoltori ad effettuare entro 10 giorni dalla data di accadimento dell’evento catastrofale meteo climatico (pena la inammissibilità) la presentazione in forma telematica sul portale sian.it oppure sul fondo agricat.it. della denuncia di sinistro.

La denuncia di sinistro va presentata dall’agricoltore tramite le apposite funzionalità rese disponibili dal Fondo in ambito SIAN, con le modalità stabilite all’articolo 7 del Regolamento del Fondo.

Il produttore può fare la presentazione in forma telematica:

• direttamente sul sito www.fondoagricat.it o sul portale www.sian.it;

• sul sito www.fondoagricat.it o sul portale www.sian.it, con l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.