Delia. In corso di pubblicazione la gara per i lavori di rifacimento della strada provinciale 3

DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha annunciato di aver incontrato il Dirigente dell’Ufficio Tecnico della ex Provincia di Caltanissetta, Ing. Mario De Naro.

Nella circostanza il sindaco ha confermato che il dirigente gli ha comunicato che è in corso di pubblicazione la gara per l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento del manto stradale della Sp 3 (contrada San Calogero). Dunque, quanto prima, il manto stradale di questa strada provinciale così importante per la viabilità in territorio di Delia potrà essere adeguatamente sistemata.